Giovanni Van Bronckhorst respecte l'Union : "Ils méritent d'être là aujourd'hui"

À la veille du préliminaire aller de Ligue des Champions, Giovanni Van Bronckhorst, entraîneur des Glasgow Rangers, a préfacé la rencontre contre l'Union Saint-Gilloise.

Giovanni Van Bronckhorst a l'expérience des grands rendez-vous. Il l'avait déjà en tant que joueur, ayant remporté la Ligue des Champions en 2006 et disputé une finale de Coupe du Monde en 2010 ; le Néerlandais a désormais goûté aux sommets en tant que coach, avec une finale d'Europa League la saison passée. "J'ai joué en C1 de nombreuses fois en tant que joueur et j'y ai goûté en tant que coach aussi. C'est la compétition la plus difficile du monde. Ce serait fantastique pour nous d'y être, et nous avons désormais 4 matchs pour y parvenir", déclare Van Bronckhorst en conférence de presse ce lundi.

La saison passée, les Rangers ont prouvé que le format aller-retour leur convenait. "Nous avons pris la bonne habitude de nous mettre dans une position confortable dès le premier match. Mais nous affrontons une très bonne équipe et il faudra être prêts à exécuter au mieux notre plan de jeu durant deux fois 90 minutes, peut-être plus", prévient le coach écossais.

Le "conte de fées" de l'Union

Personne n'est passé à côté de la saison 2021-2022 fantastique de l'Union Saint-Gilloise, qui n'avait pas échappé à Van Bronckhorst. "C'était un conte de fées, une année incroyable. Être promu de D2 et se battre pour le titre, c'est une superbe histoire. Il leur a manqué un petit quelque chose et Bruges a été champion mais cela reste fantastique de leur part d'avoir pu se mêler à cette lutte pour le titre", estime le Néerlandais.

Pas question donc de sous-estimer l'adversaire. "Ils méritent totalement d'être là où ils sont, j'ai énormément de respect pour eux. Même si leur coach est parti, il y a un plan de jeu clair. Bien sûr, le nom de l'Union n'est pas familier à beaucoup", pointe-t-il. "Les Rangers sont connus, viennent de disputer une finale d'Europa League...mais au final, tout le monde veut la même chose à ce stade : atteindre les poules de la Ligue des Champions. Nous devrons être à notre meilleur niveau pour surpasser l'Union Saint-Gilloise".

Giovanni Van Bronckhorst le sait : l'USG est l'outsider dans ce double duel. "Quand tu as été finaliste d'Europa League, tu es toujours favori pour aller en poules de C1. Cette pression est là, mais c'est aussi pour ça que nous sommes dans un si grand club". L'objectif est donc clair : "Réaliser un bon mois européen et atteindre la phase de groupes. Et cela commence ce mardi face à l'Union", conclut l'entraîneur des Rangers. Les Unionistes sont prévenus : l'adversaire les prend au sérieux.