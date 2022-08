L'une des cibles de Ronny Deila s'éloigne du Standard

Le Standard va encore se renforcer en ce mois d'août alors que le directeur sportif des Rouches arrive enfin à Sclessin. Mais l'une des cibles de Ronny Deila ne devrait pas venir.

Stefan Strandberg (32 ans), international norvégien d'expérience (27 sélections) et libre de tout contrat, était ciblé par le Standard de Liège et surtout par Ronny Deila. Strandberg évoluait à La Salernitana, en Serie A, la saison passée...mais n'a plus joué depuis novembre dernier, en raison d'une blessure musculaire récurrente qui l'a tenu éloigné des terrains.

Selon les informations de La Dernière Heure, la piste Strandberg n'aura finalement pas été explorée. En cause, des demandes salariales trop élevées de la part du défenseur central. En ce début de mois d'août, Fergal Harkin, directeur sportif du Standard, va enfin prendre officiellement fonction à la fin de son bail avec Manchester City. On peut donc imaginer que les Liégeois vont s'activer sur le marché des transferts dans les semaines à venir.