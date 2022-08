Champions League : Monaco et Clément en difficulté après un match face au PSV Eindhoven

Si l'Union se qualifie, elle affrontera le vainqueur du double duel entre l'AS Monaco et le PSV Eindhoven. Le club de Philippe Clément a vécu un match aller difficile.

Monaco, avec Eliot Matazo dans le onze de base, s'est en effet retrouvé mené par le PSV Eindhoven au Stade Louis II ce mardi. Les Néerlandais ont pris l'avantage un peu avant la pause via Veerman, et profité des errances d'un Monaco pas dans son assiette. En seconde période cependant, les hommes de Philippe Clément réagiront et à la 80e minute, Disasi égalisera sur un service de Fofana (80e, 1-1). Ce résultat laisse toutes les options ouvertes pour le match retour, qui décidera donc de l'adversaire potentiel de l'Union Saint-Gilloise en cas d'exploit contre les Glasgow Rangers.

Dans les autres matchs du soir, le Viktoria Plzen et le Dinamo Zagreb ont pris une option à l'extérieur en allant s'imposer 1-2 sur la pelouse du Sheriff Tiraspol et du Ludogorets Razgrad.