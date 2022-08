Officiel : l'Union accueille son nouvel attaquant !

Après Denis Eckert Ayensa et Gustaf Nilsson, l'Union recrute un troisième avant-centre. Il s'agit de Victor Boniface (21 ans). Le Nigérian arrive en provenance de Bodo/Glimt, avec qui il a inscrit 23 buts en 68 matchs. On parle d'une somme de 2 millions d'euros déboursée par l'Union.

Il a signé un contrat jusqu'en 2026, avec un an supplémentaire en option.

Okay, okay, we'll announce him.



Victor Boniface sur la Place Saint-Boniface à BX ! 😇



Welcome, Victor! #DeBXLlafierté