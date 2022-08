Felice Mazzù : "Nous avons fait le boulot"

Anderlecht ne s'est pas loupé pour son premier match européen de l'année. Les hommes de Felice Mazzù se sont imposés 0-2 sur la pelouse de Paide.

"On a réussi à marquer deux fois et à ne pas encaisser de but, donc on a fait notre boulot", a commenté Felice Mazzù au micro de Sporza après le match. "On est conscients que le jeu peut être encore meilleur et qu'on aurait peut-être pu encore plus marquer. Mais on peut être satisfaits."

"Nous avons fait un bon premier match, sauf les dix premières minutes. La deuxième mi-temps a été un peu plus difficile, Hendrik (Van Crombrugge) a ensuite dû faire deux arrêts importants. Nous devons encore nous améliorer."

Le coach a également salué la prestation de Lior Refaelov, buteur et passeur décisif ce soir. "C'est un joueur très important dans le vestiaire. Le tacle qu'il fait à la 95e minute en dit long. Avec son âge et son expérience, il doit transmettre la joie de jouer au reste du groupe."