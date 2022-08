Une légende du foot anglais se paye Cristiano Ronaldo : "Aucun autre club en Europe ne le veut"

Le Portugais fait beaucoup de parler de lui pour l'instant, et pas en bien. Voulant forcer un départ de ManU, il a été écorché par une ancienne gloire du football anglais.

Récemment critiqué par son coach Erik ten Hag pour avoir quitté le stade lors d'un match amical avant la fin du temps réglementaire, Cristiano Ronaldo voudrait partir le plus vite possible de ManU.

Une situation qui dure et qui a été commentée, dans son style bien à lui, par l'ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher. "J'ai toujours pensé que cette situation arriverait, même si Ronaldo a fait du bien à ManU", a-t-il déclaré à SkyBet. "Aucun autre club en Europe ne le veut actuellement. Je peux me tromper mais il ne semble pas que United puisse s'en séparer."

"Il a signé un contrat de deux ans plus une année en bonus, ce que je ne pouvais pas croire. En tant que joueur à un certain stade de votre carrière, nous savons tous que vous n'êtes plus le même."

"Sa carrière a duré longtemps parce que c'est un si grand professionnel (...) Et je pense que si vous avez demandé à Ten Hag, je ne pense pas qu'il le veuille. Et je ne suis pas sûr que le vestiaire de Manchester United veuille de Cristiano Ronaldo en ce moment."