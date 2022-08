Officiel: Benteke file en MLS et rejoint Wayne Rooney

Christian Benteke quitte la Premier League après dix ans. L'attaquant de 31 ans passe de Crystal Palace à DC United en MLS.

En 2012, Benteke est passé du Racing Genk à Aston Villa pour plus de 8 millions d'euros. Trois ans plus tard, il marque les esprits et signe, pour 46 millions d'euros, à Liverpool. L'attaquant ne parvient pas vraiment à s'y imposer, et un an plus tard, il est transféré à Crystal Palace, où il jouera finalement six saisons. Au total, Benteke a marqué 86 buts en Premier League