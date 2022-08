Denis Odoi n'est pas inquiet après le mauvais départ de Bruges : "Certains doivent encore apprendre"

Denis Odoi aurait sans doute imaginé mieux pour les débuts de Bruges cette saison. Pourtant, celui qui est venu au Jan Breydel en janvier n'est pas encore inquiété.

"Nous n'avons pas fini les occasions (contre Zulte, 1-1 score final, ndlr). Je pense que nous nous sommes bien débrouillés en deuxième mi-temps. Leur première occasion après la pause a fini en but et après cela nous avons perdu la puissance dans notre jeu. Je pense que nous étions meilleurs en possession du ballon que contre Eupen, nous étions plus agressifs et il y avait plus d'énergie dans notre jeu. Il y a eu de très bons moments, de bonnes attaques", a déclaré Denis Odoi après le match.

Un bilan positif, même si Odoi n'a pas été aveugle quant à la vulnérabilité de la défense. Il en a fait l'expérience, lorsqu'il a été mis en difficulté par Otasowie après cinq minutes. "Les occasions de Zulte Waregem en première mi-temps sont venues de notre manque de rigueur. Des mauvais choix que nous avons faits."

Le début du match a été un sujet de discussion dans le vestiaire, avant même le coup d'envoi. "Tu sais que tu dois commencer fort. Si tu prends du retard rapidement, tu te rends la tâche difficile. Moi-même et d'autres avions insisté pour bien commencer, mais certains ont encore besoin d'apprendre."

Est-il inquiet du maigre bilan de 4 points sur 9 ? "Non. Nous sommes cependant incroyablement déçus du résultat et du nombre de points que nous avons. Il s'agit seulement du troisième match de la saison", a affirmé Odoi.