Accord trouvé entre Genk et Cremonese : Cyriel Dessers en route pour le promu italien

Au moment où nous écrivons ces lignes, Cyriel Dessers est dans un vol pour Milan afin de signer son contrat avec Cremonese. L'attaquant a reçu le feu vert de Genk, qui a trouvé un accord avec le club italien.

Cremonese va débourser la somme de 6,5 millions d'euros pour s'offrir les services de Cyriel Dessers, qui est arrivé du club néerlandais d'Heracles pour 4 millions d'euros en 2020. Le buteur âgé de 27 ans a très bien commencé la saison avec Genk et Wouter Vrancken voulait le garder, mais l'international nigérian se doutait que c'était la dernière fois que le train d'un grand championnat passait.

Genk fera donc encore des bénéfices et le championnat italien devrait lui convenir. Demain, il passera ses tests médicaux et si ceux-ci ne révèlent aucun problème, il signera pour trois saisons avec le promu italien. À Genk, on veut encore trouver un remplaçant, mais en attendant, on a toujours Paul Onuachu et le jeune Andras Németh.