La Gantoise à la recherche de sa première victoire de la saison

La Gantoise espère empocher ses trois premiers points de la saison face à Westerlo.

Le promu en a déjà une victoire en poche acquise face au Cercle, alors que jusqu'ici les Buffalos ne sont pas parvenus à concrétiser.

La perte de Tissoudali est un sérieux revers, et Bezus a fait récemment ses adieux au club. Les hommes d'Hein Vanhaezebrouck sont à la recherche de leur meilleure forme et espèrent lancer leur saison face à Westerlo.

Les Campinois, eux, ont enregistré un encourageant trois sur six et se déplaceront à la Ghelamco sans pression.

