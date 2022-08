L'infirmerie gantoise se remplit, Vanhaezebroeck tire la sonnette d'alarme : "J'espère recevoir des renforts"

Cet après-midi, La Gantoise a enregistré sa première victoire de la saison contre Westerlo. Andrew Hjulsager a dû abandonner prématurément en raison d'une blessure à la cheville. Hein Vanhaezebroeck est inquiet, car il voit l'infirmerie se remplir avec la perte du milieu de terrain.

Hein Vanhaezebroeck s'inquiète, car avec la blessure d'Andrew Hjulsager, l'infirmerie gantoise se remplit. Avec Núrio Fortuna, Julien De Sart, Vadis Odjidja-Ofoe, Elisha Owusu, Tarik Tissoudali et Laurent Depoitre, six joueurs sont déjà sur la touche. "En termes de blessures, cela continue d'être décevant pour nous. La blessure de Hjulsager est un nouveau revers car nous n'avons pas beaucoup de personnes disponibles au milieu de terrain. Nous devons donc jouer de plus en plus avec des jeunes", a déclaré l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse.

"Vu les circonstances, je n'hésite jamais à faire appel à ces jeunes. J'ai toujours fait cela dans le passé", a poursuivi l'entraîneur des Buffalos. "Malgré la blessure de Hjulsager, le bon sentiment est bien sûr d'avoir pris les trois points. Même si cinq joueurs sont blessés, pour ainsi dire, si vous prenez trois points, vous en êtes évidemment satisfait. Le reste, nous le résoudrons à l'avenir. Nous avons un match contre le KV Ostende vendredi et ensuite un match européen jeudi. A partir de là, ça commence vraiment avec deux matchs par semaine jusqu'en novembre. Nous devons donc absolument nous armer pour y faire face et j'espère recevoir des renforts ", a lâché Hein Vanhaezebrouck.

Il y a encore quelque chose à faire, c'est sûr !

"Il faut autre chose, c'est sûr. Sinon, nous n'y arriverons pas. Je pense que c'est très clair", a déclaré Vanhaezebrouck à propos de son noyau. Il reste à voir si la Gantoise sera encore active sur le marché des transferts, mais un milieu de terrain et un attaquant supplémentaires ne seraient pas du luxe.