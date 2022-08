Les débuts d'Arthur Theate entachés par un auto-but : "J'espère que ça nous servira de leçon"

Rennes a manqué son départ en Ligue 1 après sa défaite à domicile contre Lorient, en journée inaugurale.

Lorient a surpris Rennes hier au Roazhon Park et a empoché les trois points et le derby, à l'occasion de la première journée de Ligue 1.

Les Merlus ont eu un petit coup de pouce, avec l'auto-but d'Arthur Theate (65e) qui leur a offert la victoire. Après un début de rêve en amical contre Aston Villa, le Belge a manqué son entrée en matière dans son nouveau club.

Mais pour Bruno Genesio, il faut regarder plus loin que ce fait de jeu uniquement, pour analyser la défaite : "Être en colère contre les joueurs, ce n’est pas ça qui va changer le résultat. Il faut en tirer les conclusions et les conséquences pour ne pas rééditer ce genre de prestation", a expliqué le coach breton en conférence de presse.

"Il nous a manqué beaucoup trop d’efficacité, d’agressivité et d’intensité. Je pense qu'on aurait mérité au moins de mener 1-0 à la pause. Et dans ce genre de match, quand le temps file, il se passe ce qui s’est passé. J’espère que ce n’est qu’un accident et que ça nous servira de leçon. Parfois, les matchs ne se passent pas comme on le souhaite, on en discutera tranquillement cette semaine. C’est toujours embêtant de débuter par une défaite mais il reste encore 37 matchs", poursuit l'ancien entraîneur de Lyon.

Rennes rendra visite à Philippe Clément sur le Rocher samedi pour la deuxième journée de L1.