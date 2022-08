L'imbroglio De Jong se poursuit: le Néerlandais refuse un autre club de Premier League

Cette histoire devient rocambolesque.

Poussé vers la sortie par ses dirigeants, Frenkie de Jong (25 ans, 47 matchs et 4 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022) refuse de quitter le FC Barcelone. Attaché au club et disposant d’un très confortable contrat, le milieu de terrain néerlandais, qui a repoussé les avances de Manchester United, en a fait de même pour Chelsea, annoncent Sport et Mundo Deportivo.

Une position arrêtée qui ne va clairement pas aider les décideurs du club catalan, en quête d'une solution pour enregistrer les dernières recrues à quelques jours de la reprise de la Liga.