Luuk De Jong, le bourreau de Clement, savoure: "J'avais des crampes, mais c'est fantastique"

L'attaquant néerlandais a marqué le but de la qualification et a donc éliminé l'AS Monaco de Clement et de Matazo.

N'en déplaise à l'AS Monaco, l'attaquant Luuk de Jong (31 ans, 2 matchs et 1 but en C1 cette saison) a choisi le meilleur des moments pour inscrire son premier but avec le PSV Eindhoven cette saison. En marquant la 3e réalisation victorieuse des Bataves (3-2, a.p.) ce mardi lors du 3e tour préliminaire retour de la Ligue des Champions, l'ancien joueur du FC Barcelone a directement envoyé son équipe en barrages. "C'est une belle soirée. Pouvoir jouer un tel match, réussir à donner la victoire à mon équipe et nous permettre de passer au tour suivant... c'est fantastique. (…) Tout le monde était un peu fatigué. J'ai fini avec une crampe aux ischio-jambiers, je ne pouvais plus sauter. Mais c'était un beau combat. Félicitations à toute l'équipe pour la manière dont nous nous sommes battus. Il faut toujours y croire et nous l'avons fait", a apprécié le Néerlandais, relayé par le Voetbal International.