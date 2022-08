Denis Dragus est prêt à exploser cette saison : "Ronny Deila me fait confiance et je me sens bien depuis son arrivée"

L'attaquant roumain a rejoint le Standard de Liège en provenance de Viitorul en 2019 contre un chèque de 1,8 million d'euros.

Le Standard de Liège a remporté sa première victoire de la saison dimanche dernier contre le Cercle de Bruges (2-0). "Nous sommes vraiment contents d'avoir enregistré ce premier succès devant nos supporters. Cela fait toujours du bien de s'imposer à la maison", a confié d'emblée en français Denis Dragus.

Le joueur âgé de 23 ans est prêt à exploser cette saison sous les ordres de Ronny Deila. "Cela fait trois ans que je suis au Standard, et je suis plus mature désormais. Je veux progresser et m'améliorer. Le nouveau coach me fait confiance et je me sens bien depuis son arrivée. J'ai d'ailleurs commencé trois matchs de suite. On forme désormais un véritable groupe, voire une vraie famille. Chacun se bat vraiment pour les autres", a souligné l'attaquant. "De mon côté, je veux être plus régulier et consistant. Je veux aider l'équipe à être le plus haut possible au classement. Mes statistiques personnelles ? Je veux évidemment faire mieux que la saison dernière (6 buts et 2 assists) et j'aimerais retrouver la sélection nationale", a précisé l'international roumain (2 capes).

L'ancien joueur de Viitorul, qui occupe l'aile gauche depuis le début de cette saison, n'a aucune préférence sur le front de l'attaque. "J'ai déjà évolué à toutes les positions en attaque. Je joue où le coach le désire, le plus important c'est d'aider l'équipe et de faire ce que l'entraîneur demande", a conclu Dragus.