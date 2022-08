Aux Francs Borains, Arnauld Mercier veut rivaliser avec les équipes de tête

Arrivé en cours de saison dernière, le technicien français a eu l'occasion de se familiariser avec son nouveau groupe avant de débuter ce nouvel exercice avec énormément d'ambition.

La défunte saison fut particulièrement compliquée pour les Francs Borains. L'objectif principal du club, qui était le maintien, n'a été validé que lors de la faillite de Mouscron, sans quoi les hommes d'Arnauld Mercier auraient pris la direction des barrages. Arrivé en cours de saison, le technicien français a eu l'occasion de mesurer la quantité de travail et de prendre la mesure du club et de son équipe. Pour Walfoot.be, il se livre sur les coulisses de cette intersaison ainsi que sur les changements majeurs qu'a connu le club cet été.

"C'est un gros avantage pour moi. Cela nous a permis de mettre beaucoup de choses en œuvre pour rééquilibrer l'effectif. Un travail colossal a été produit. C'est un groupe très jeune, qui dispose d'énormément de qualités, mais qui manque encore un petit peu d'expérience. La direction nous a donné les moyens humains et technologiques pour parvenir à nos objectifs. Près de 80% du noyau est nouveau, donc il y a encore beaucoup de travail. Mais notre ambition à l'aube de cette nouvelle saison est très importante."

Les Francs Borains ne s'en cachent pas, l'objectif de cette saison est de poser des problèmes aux équipes de tête. Pour ce faire, c'est un tout nouveau rythme de vie qui a été mis en place. "Nous avons changé notre organisation pour professionnaliser le travail quotidiennement. Le staff est désormais professionnalisé, et nos ambitions sont en adéquation avec les moyens développés. Beaucoup de joueurs éprouvent encore quelques difficultés à s'habituer à ce nouveau rythme, mais cela va venir avec le temps. L'objectif est de rendre cette équipe compétitive."

Pour la seule et unique fois, les trois premières équipes de Nationale 1 seront promues en Challenger Pro League à l'issue de cet exercice. Une source de motivation supplémentaire pour Arnauld Mercier et ses hommes, qui se verraient bien jouer les trouble-fêtes dans cette course à la montée.

"Lorsqu'il y a autant de montants dans une série, je pense que toutes les équipes sont intéressées. Nous avons envie de se mesurer aux leaders de ce championnat, d'être compétitifs. Nous avons axé notre recrutement de manière à jouir d'une équipe attractive. Nous n'avons pas une profondeur de banc énorme et il nous reste encore beaucoup de travail, mais nous avons beaucoup d'ambitions. C'est sûr et certain" conclut l'entraîneur de 50 ans pour Walfoot.be.