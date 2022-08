Lior Refaelov n'a rien perdu de sa classe

Lior Refaelov est l'un des facteurs X du RSCA en ce début de saison, et a rappelé que la classe ne se perdait pas.

Lior Refaelov a 36 ans et a connu une année 2022 mitigée, traversant notamment les Playoffs comme un fantôme dans un rôle de joker de luxe qui ne lui a pas réussi. Mais sous Felice Mazzù, l'Israélien retrouve ses jambes de 20 ans : trois places de titulaire en 4 rencontres de championnat, 2 buts et 4 passes décisives en 6 matchs toutes compétitions confondues. Fabio Silva le soulignait : "C'est un joueur si intelligent ! Avec lui, tu n'as qu'à faire les bons appels et tu sais que le ballon va arriver".

Le Soulier d'Or 2020 restait calme après sa belle prestation sur le synthétique du Stayen. "Le coach voulait un milieu de terrain plus offensif. On travaille dur à l'entraînement sur nos combinaisons, pour garder cette philosophie", se réjouissait Refaelov, qui ne se formalise pas d'avoir été placé sur le banc contre le Cercle et contre Paide. "Le banc est important. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe capables de faire la différence". Toujours est-il qu'en D1A, le seul match que n'a pas commencé l'Israélien s'est soldé par une défaite...