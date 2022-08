🎥 Quand Thomas Henry (ex-OHL) fête un but et...assomme presque un coéquipier !

Thomas Henry aurait pu connaitre des débuts bien moins réussis avec son nouveau club. Alors que le score était de 1-2 face au Napoli, il a repris un ballon de la têté et égalisé en début de seconde mi-temps.

Outre le fait que ce but n'a malheureusement pas servi à grand-chose puisqu'au final le Napoli s'est imposé 2-5, l'ancien attaquant d'OHL a bien malgré lui blessé son coéquipier Kevin Lasagna lors de sa célébration. Henry, qui n'avait pas vu Lasagna derrière lui, lui a asséné un violent coup de coude dans le visage. Le joueur est resté longtemps au sol entouré de ses coéquipiers. Il s'esn est finalement sorti avec des points de suture et une dent cassée.

Verona’s Thomas Henry injured his teammate Lasagna (made him bleed) during his celebration against Napoli đŸ˜‚đŸ˜‚đŸ˜©

pic.twitter.com/uc7xrukWoJ