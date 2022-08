Cet été, le Diable Rouge a pris la décision de revenir jouer en Belgique, sous les couleurs de l'ambitieuse équipe de l'Antwerp.

L'Antwerp a réalisé un très beau coup en engageant Toby Alderweireld. L'expérimenté défenseur s'intègre jusqu'ici parfaitement, que ce soit au niveau de l'ambition du club, sur le terrain comme en dehors. Ce dernier a d'ailleurs, logiquement, hérité du brassard.

Le joueur s'est dit reconnaissant envers Mark van Bommel pour cette opportunité : "L'intégration a été rapide et c'est en partie grâce à mon humilité je pense, car je ne suis pas arrivé ici en me comportant comme celui qui a inventé le football. Les gars le pensent aussi, sinon ils ne m'auraient jamais accepté comme capitaine. Je suis fier que Van Bommel m'ait demandé d'assumer ce rôle. Je n'ai encore entendu aucune plainte", a déclaré l'ancien joueur de l'Ajax et de Tottenham à De Telegraaf.

Alderweireld n'est pas venu du Qatar pour se la couler douce et se diriger tranquilement vers sa retraite footballistique : "Je n'ai pas signé à Anvers pour faire du tourisme. Je veux amener la Ligue des Champions dans la ville. C'est mon rêve. J'ai prévenu ma famille à l'avance que je n'allais pas venir ici pour m'amuser."

L'Antwerp trône actuellement en tête de la Jupiler Pro League après avoir remporté ses quatre premiers matches. Et côté Europe, Istanbul Basaksehir est le dernier obstacle avant la phase de groupes.