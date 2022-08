Carlo Ancelotti confirme le départ de Casemiro: "Il veut un nouveau défi"

Le Brésilien va tenter d'aider Manchester United à sortir la tête hors de l'eau.

Comme pressenti, le milieu de terrain du Real Madrid Casemiro (30 ans, 1 apparition en Liga cette saison) souhaite partir sur ce mercato d'été afin de rejoindre Manchester United. Une information confirmée ce vendredi en conférence de presse par l'entraîneur des Merengue Carlo Ancelotti.

"J'ai parlé avec lui, il veut essayer un nouveau défi, le club le comprend. Pour ce qu'il a fait et la personne qu'il est, nous devons respecter son souhait. Il y a des négociations, ce n'est pas officiel, il est toujours notre joueur, mais il veut partir. S'il part, nous avons les ressources nécessaires pour le remplacer. Si j'ai tenté de le retenir ? Non, j'ai juste écouté. Il a tellement aidé le club. J'ai entendu sa volonté, son souhait, il n'y a pas de retour possible. Si tout se passe bien pour lui et qu'il y a un accord, nous lui souhaiterons bonne chance et nous regarderons ce que nous avons", a fait savoir le technicien italien.

Sauf surprise, Casemiro va prendre la direction des Red Devils lors d'un transfert estimé à 70 millions d'euros (bonus compris).