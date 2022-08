Décision définitive de Manchester City concernant Bernardo Silva

Le Portugais flirtait avec le FC Barcelone.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, le milieu offensif Bernardo Silva (28 ans, 3 apparitions toutes compétitions cette saison) ne quittera pas Manchester City sur ce mercato d'été. L'entraîneur du club anglais, Pep Guardiola, a définitivement fermé la porte à un départ de l'international portugais.

"Ce qui est certain, c'est qu'il jouera avec nous, avec Manchester City, a expliqué le manager espagnol pour Catalunya Radio. Il est avec nous à 110%. Je veux qu'il reste. Je l'adore. Je deviens faible quand je parle de lui et il sait à quel point nous le voulons." Une manière claire de montrer à l'ancien Monégasque tout son respect et son admiration.