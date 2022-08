Nikola Storm incertain face à Westerlo : "Nous avons plusieurs options pour le remplacer"

Danny Buijs a déclaré en conférence de presse que Nikola Storm était incertain pour la rencontre face à Westerlo. L'entraîneur malinois dispose de plusieurs options pour le remplacer.

Après deux défaites inaugurales, le KV Mechelen vient d'engranger quatre points sur six et rêve de continuité. "Nous voulons que le onze de base soit relativement fixe. Cela dépend cependant de la forme des différents joueurs et de l'adversaire que l'on rencontre" commente Danny Buijs en conférence de presse.

Au rayon des absents, Dries Wouters est de retour avec le groupe après une légère blessure au genou, mais n'est pas encore certain de pouvoir prendre part à la rencontre de ce week-end. "Julien Ngoy ne sera pas là. Nikola Storm est également incertain."

La question est de savoir prendra place sur l'aile gauche du KV Mechelen en cas d'absence du Belge de 27 ans. "Marian Shved a reçu du temps de jeu la semaine dernière, tout comme Alessio Da Cruz. Jorge Hernandez est également sélectionnable. Il y a certaines options pour remplacer Storm, mais tous les joueurs cités ne sont pas capables de jouer 90 minutes. Si nous prenons ce risque avec l'un d'eux, nous risquons une rechute et nous voulons éviter ce scénario à tout prix."

Une chose est certaine, Danny Buijs ne touchera pas à sa défense centrale. Le duo inattendu Van Hoorenbeeck - Peyre vient de réussir deux clean-sheets consécutifs. "Il y a toujours des choses améliorables. Mais ces deux joueurs font de l'excellent travail, et ce n'est pas notre problème majeur actuellement."