LaLiga : le Betis l'emporte à Majorque malgré un but de Muriqi, transfert avorté du Club de Bruges

Le Betis l'a finalement emporté grâce à deux penaltys.

Avant le match de ce soir (22h) entre le Real Madrid et le Celta Vigo, deux rencontres se déroulaient en Liga espagnole.

Le Betis Séville s'est imposé face à Majorque (1-2). Les Sévillans ont ouvert le score sur penalty à la 9e via leur buteur Borja Iglesias. Majorque n'a pas abdiqué et est même revenu au score. C'est Vedat Muriqi, dont le transfert au Club de Bruges a capoté au dernier moment, qui a égalisé (56e). Mais les visiteurs l'ont finalement emporté grâce à nouveau coup de pied de réparation, inscrit à nouveau par Borja Iglesias (73e). La fin de match était animée, avec une pluie de cartons jaunes pour les deux équipes et 10 minutes d'arrêts de jeu.

Dans l'autre rencontre de la journée, Osasuna a remporté les 3 points face à Cadix (2-0).