🎥 Ligue 1 : premier but pour Loïs Openda, Monaco prend l'eau face à Lens !

Superbe victoire du Racing Lens en déplacement à l'AS Monaco, qui prend là une sérieuse gifle en ce début de saison.

Le Racing Lens a frappé fort ce samedi : en déplacement au Stade Louis II, les Sang & Or n'ont pas fait dans la dentelle. Dès la 7e minute, c'est Loïs Openda qui mettait Lens sur du velours en inscrivant son premier but en Ligue 1. Pas le plus difficile de sa carrière, mais un but plein d'opportunisme. Machado doublait la mise à la 38e minute contre un AS Monaco perdu. Eliot Matazo était titularisé par Philippe Clément mais paiera cette première période complètement loupée, sortant à la pause. Monaco, cependant, réagissait à la 41e.

Mais au retour des vestiaires, le Racing reprenait de plus belle. Fofana faisait de nouveau le break à la 55e sur penalty, et l'ASM se retrouvait même à 10 à la 72e suite à l'expulsion de Vanderson. Saïd plantait la dernière banderille à la 78e minute (1-4 score final). Première défaite de la saison pour Monaco, tandis que Lens reste invaincu et trône même temporairement en tête du championnat.