🎥 Manchester United lance sa saison face à Liverpool

La troisi√®me journ√©e de Premier League se cl√īturait ce soir avec un choc √† Old Trafford.

C'est un Manchester United en crise qui accueillait Liverpool.

Erik ten Hag laissait Harry Maguire et Christiano Ronaldo sur le banc et côté terrain, Anthony Elanga, titulaire surprise, trouvait le poteau (10e) avant de servir Sancho (16e), qui mettait James Milner et Alisson Becker dans le vent pour ouvrir le score.

Liverpool avait la possession mais ne parvenait pas à alerter David de Gea, alors que United tenait bon et menait à la pause. Après le repos, Rashford (53e) combinait avec Martial (monté à la pause), avant de prendre le meilleur sur Alisson et doubler la mise. L'Anglais restait dangereux et mettait à nouveau Alisson à rude épreuve, sur une passe en retrait de Varane. Mais cette fois, le portier brésilien était à la parade.

Les Reds tentaient de bousculer les Mancuniens mais manquaient de mordant, à l'image d'un Salah en difficultés. Fautif sur plusieurs buts lors de la dernière défaite, De Gea se rachetait avec une bien meilleure performance, mais était finalement battu par Moh Salah (82e) qui relançait le match. L'Egytpien était bien placé pour reprendre un ballon repoussé dans un premier temps par David De Gea sur une tentative de Carvalho.

La fin de rencontre ne donnait rien, United parvenait à conserver son avance et à assurer sa première victoire de la saison, la première d'Erik Ten Hag en Premier League.

Ce moment de répit pourrait permettre aux Red Devils d'enfin lancer leur saison avant un déplacement à Southampton. Pour les Reds, il s'agit du troisième match sans victoire, avant d'accueillir Bournemouth.