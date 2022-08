🎥 Cyriel Dessers très malchanceux : trois quasi-merveilles en un match !

La Roma a battu Crémone ce dimanche. Mais si Cyriel Dessers avait été un peu plus chanceux, la Louve aurait pu s'incliner.

Cela aurait pu être l'un des plus beaux triplés de l'histoire de la Serie A si les trois énormes occasions de Cyriel Dessers étaient rentrées. L'ancien de Genk a en effet frôlé le montant sur deux belles bicyclettes, et touché la latte sur une magnifique reprise de volée. Cremonese ne marquera pas, et s'inclinera 1 but à 0 sur la pelouse de la Roma...