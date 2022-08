Deux retours à Anderlecht avant les Young Boys

Bonne nouvelle pour les Mauves, qui pourraient compter sur ces deux éléments pour aller chercher une qualification européenne.

Anderlecht n'est plus qu'à un match d'une première participation européenne depuis la saison 2018-2019. Les Mauves auront besoin du noyau le plus élargi possible.

Comme l'annonce la DH, Lior Refaelov et Majeed Ashimeru sont de retour dans le groupe. Les deux hommes étaient présents au dernier entraînement avant de défier les Young Boys de Berne en barrages retour de Conference League.

Anderlecht acceuille les Suisses ce jeudi au Lotto Park (20h).