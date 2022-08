Abder Ramdane (Zebra Elites) après la victoire contre les jeunes de l'Antwerp : "Un gros ressenti de fierté et de travail accompli"

Le coach des jeunes Zèbres était satisfait après la victoire sur les Anversois (0-1).

Mercredi soir, les Zebra Elites (U23) de Charleroi ont remporté leur première victoire de la saison face à aux Young Reds (Antwerp) (0-1).

Le coach de Charleroi, Abder Ramdane, s'est exprimé aux médias du club. "On a fait un bon match et une très bonne première mi-temps", a-t-il expliqué. "On aurait dû mener, mais on n’a pas su concrétiser les occasions. Il nous a manqué la dernière ou l’avant-dernière passe. Eux, ils n’ont eu aucune occasion et on a eu une grosse possession."

Un but Jason Dalle Molle (72e) aura suffi alors que les jeunes Carolos étaient en infériorité numérique depuis l'exclusion de Bongiovanni (54e). "À partir de ce moment-là (la carte rouge), on était tous dans notre camp à défendre comme des chiens et on a très bien défendu, on était solidaires et vaillants. On a été très investi dans ce clean sheet, car c’était l’objectif du match", s'est réjoui Ramdane. "On a souffert jusqu’à la fin du match, mais sans grosse peur. Ils n’ont pas eu d’occasions."

"J’ai un gros ressenti de fierté et de travail accompli. Je suis trop content pour mon staff et pour les joueurs parce qu’ils investissent beaucoup et il y a trois points à la clé. C’est un bon départ, 4/6 dans ce championnat qu’on ne connaissait pas. Maintenant, on va tout mettre à 0 et bien préparer la réception de Gand", a-t-il ensuite conclu.