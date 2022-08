Conference League : Ça passe pour West Ham et la Fiorentina

Les manches retour des barrages de la Conference League avaient lieu ce jeudi soir.

Bâle-CSKA Sofia 2-0

Frei (66e) et Lang (84e)

AIK-Slovacko 0-1

Sinyavskiy (76e)

CFR Cluj-Maribor 1-0

Cbek (90e)

FC Twente-Fiorentina 0-0

Fehervar-Cologne 0-3

Hubers (10e), Skhiri (46e) et Schindler (90e+4)

Viborg-West Ham 0-3

Scamacca (22e), Benrahma (51e) et Soucek (63e)

Viking-Steaua Bucarest 1-3

Tripic (26 pen) ; Edjouma (2e), Cordea (54e et 90e+4)

Wolfsberger-Molde 0-4

Breivik (6e), mannsverk (34e) et Brynhildsen (72 et 90e+3)

Balkani-Shkupi 1-0

Korenica (69e)

Hamrun Spartans-Partizan Belgrade 2-3

Prsa (27e) et Freitas (82e pen) ; Gomes (34e et 79e) et Urosevic (72e)

Hapoel Beer Shiva-CS Universitatea Craiova 1-1

Hemed (105e+1) ; Roguljic (105e)

Slavia Prague-Raków Czestochowa 2-0

Usor (62e) et Schranz (120+2)