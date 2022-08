Van Bommel : "Notre match le plus important, mais ça ne s'arrête pas là"

Après son partage lors du match aller en Turquie (1-1), l'Antwerp doit battre Istanbul Basaksehir jeudi lors de la manche retour pour se qualifier pour la phase de groupe de la Conference League.

Après son 12 sur 12 en D1A et deux tours passés en C4, c'est le jour J pour l'Antwerp lors du match retour contre Istanbul Basaksehir s'il veut atteindre la phase de groupe de la Conference League. Le match nul 1-1 de la semaine dernière en Turquie a donné de l'espoir, alors le Great Old voudra faire le travail dans un Bosuil plein. "Nous partons du principe que nous allons jouer la Conference League", a déclaré Mark van Bommel avec confiance en conférence de presse. "On peut dire que ce match est le plus important, parce que tout se joue sur celui-là, mais ça ne s'arrête pas après demain. Après ce match, nous continuons en championnat, même si nous supposons que nous allons jouer la Conference League", a déclaré le Néerlandais. "Si nous sommes très bons, nous pouvons gagner contre n'importe qui, mais bien sûr, ce n'est pas si simple."

Après le match nul 1-1 à l'aller, les deux équipes entament le match retour avec des chances égales. "Dans l'ancien système, où les buts à l'extérieur comptaient double, on pouvait dire que le 1-1 était une bonne position de départ, mais plus maintenant", reconnaît Van Bommel. La qualification est la chose la plus importante, d'une manière ou d'une autre. "Bien sûr, nous voulons divertir le public avec du beau football, mais si nous nous en sortons avec une laide victoire, nos fans le comprendront certainement." De Bosuil sera bondé demain, mais Van Bommel ne craint pas que son équipe soit lésée par l'enthousiasme des supporters dès le coup d'envoi. "Jouer dans un stade comble est notre raison d'être. L'atmosphère donnera un coup de pouce supplémentaire."

Van Bommel voit Valencia et Fischer revenir dans le groupe. Janssen est également de retour. Gerkens purge une suspension. "C'est notre position de départ pour revenir à notre système de jeu de base (4-3-3, ndlr)", a conclu Van Bommel.