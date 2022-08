Finalement vers un retour aux sources pour Cristiano Ronaldo ?

L'attaquant portugais n'a toujours pas trouvé de club depuis qu'il a prononcé ses envies de départ de Manchester United.

Alors que nous arrivons d'ores et déjà au terme du mois d'août et que le championnat a recommencé dans tous les pays européens, Cristiano Ronaldo ne serait pas encore où il va disputer sa saison. Placée sur le banc par Erik Ten Hag face à Liverpool après avoir explicité à nouveau ses envies de départ et cherché à de multiples reprises une porte de sortie, le star portugaise se voit refuser l'entrée dans toutes les écuries où son agent a frappé à la porte.

Mais s'il y a bien un club qui voudrait plus que tout faire un effort financier monumental, et pour lequel Cr7 serait également prêt à diminuer ses exigences, c'est le Sporting Portugal. Le club qui a révélé Ronaldo alors qu'il n'avait pas encore 17 ans bouclerait une histoire magnifique en enrôlant une dernière fois le plus beau produit de l'Histoire du club. Et cela pourrait se produire.

En effet, Marca révèle ce soir que Cristiano Ronaldo aurait décidé avec son clan que le Sporting CP est désormais la meilleure option pour lui. Le club portugais et Jorge Mendes, l'agent du joueur, travailleraient actuellement sur le dossier. Le média espagnol précise cependant que nous sommes encore loin de la fin dans cette saga de l'été.