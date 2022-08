Bundesliga : Wolfsburg toujours sans victoire, Dortmund redémarre, Union humilie Schalke

Place à la quatrième journée de Bundesliga.

Hertha Berlin - Borussia Dortmund

Anthony Modeste (32e) ouvrait son compteur but pour le Borussia (qui débutait sans Meunier ni Hazard restés sur le banc), face au Hertha de Dodi Lukébakio (titulaire). Le Français plantait l'unique but de la partie et permet à Dortmund de repartir après sa défaite contre le Werder.

RB Leipzig - Wolfsburg

Koen Casteels (titulaire) et Sebastiaan Bornauw (remplaçant) n'ont toujours pas gagné avec Wolfsburg en ce début de saison. En déplacement à Leipzig, les Loups se sont inclinés suite à un doublé de Nkunku (5e sur penalty et 90e).

Schalke 04 - Union Berlin

Le futur adversaire de l'Union prolonge son solide début de saison. Les visiteurs menaient au repos grâce à Thorsby (6e), Becker (36e) et Haberer (45e + 3) alors que Bülter sur penalty (31e) gardait Schalke dans le coup. Après la pause, Becker (46e) enfonçait le clou avant que Michel (82e et 90e) ne fixe le score final.

Mainz - Bayer Leverkusen

Un auto-but de Burkardt (29e) suivi d'un doublé de Frimpong (39e et 41e) ont permis au Bayer de largement l'emporter. Hincapié laissait Leverkusen à dix (77e) suite à son second jaune, mais son expulsion n'a eu aucun impact sur le score final.

Hoffenheim - Augsburg

Geiger (38e) a planté l'unique but de la partie qui permet à Hoffenheim d'enchainer une troisième victoire de rang.