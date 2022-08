Un ancien Trudonnaire proche de rejoindre le Benfica

Un accord aurait déjà été trouvé entre le joueur et les Portugais.

Selon les informations de Sky Sports, Daichi Kamada (26 ans) est en instance de départ vers le Benfica Lisbonne. Des négociations seraient en cours avec l'Eintracht Francfort, qui demande 10 à 15 millions d'euros pour son milieu offensif japonais. Un accord aurait déjà été trouvé entre Kamada, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat à Francfort, et le club lisboète.

Ce transfert pourrait donc survenir, alors que le coach de Francfort Oliver Glasner a demandé à sa direction de ne pas laisser partir le Japonais, prêté au STVV en 2018-2019.