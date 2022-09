Genk : Wouter Vrancken annonce un renfort de dernière minute

Le Racing connaît un solide début de saison, mais n'en a pas encore terminé au niveau transferts.

Gros match au menu de Genk ce week-end, avec un derby (toujours bouillant) face à STVV.

Le Racing vit un très bon début de saison et espère ne pas être stoppé dans son élan par les Trudonnaires.

Le club a pourtant connu un été agité, avec un nouveau coach et plusieurs départs côté joueurs, comme Kristian Thorstvedt, Jhon Lucumi, Theo Bongonda, Cyriel Dessers et Junya Ito.

Plusieurs joueurs prometteurs ont été recrutés (Matias Galarza, Nicolas Castro et Rasmus Carstensen) alors que le retour d'Ally Samatta a pour but d'ajouter un peu plus d'expérience et de puissance dans le noyau.

Mais lors de sa conférence de presse, Wouter Vrancken a confirmé qu'il travaille toujours sur des renforts offensifs supplémentaires : "Il y a encore des dossiers en cours. Nous n'en avons pas encore terminé, mais cela ne sera pas à n'importe quel prix. La plus grande priorité est le flanc droit. Dimitri de Condé et le conseil d'administration y travaillent, mais je suis d'accord avec eux pour dire que tous les voyants devront être verts sinon, nous ne faisons rien", a déclaré l'entraîneur cité par Het Laatste Nieuws.

La tâche ne sera pas aisée car il ne reste que quelques jours.