Onuachu seulement troisième dans la hiérarchie des buteurs de Genk ? Vrancken explique le changement tardif

Avec Samatta et Onuachu, le Racing Genk compte deux anciens meilleurs buteurs de D1A dans son noyau. Pourtant, Wouter Vrancken a opté pour Németh dans son onze de départ.

Andras Németh (19 ans) est un attaquant solide, mais il n'a toujours pas réussi à marquer en tant que titulaire lors des trois derniers matchs. Contre le STVV, il est également sorti après 65 minutes sans avoir marqué de but.

Pas de Onuachu, mais il y a Samatta

Avec la machine à marquer Paul Onuachu sur le banc, il semblait évident de faire monter le Nigérian, mais Wouter Vrancken a opté pour Ally Samatta, le fils prodigue qui est revenu en prêt et qui n'a pas non plus réussi à s'imposer à l'Antwerp l'année dernière.

Lors de la conférence de presse qui a suivi, Vrancken a eu une explication simple de son changement. "Je voulais jouer hors du jeu le plus longtemps possible. Avec un Leistner dans le centre de la défense de STVV, vous n'avez pas besoin de vous acharner. Vous avez également vu cela avec nos occasions et Paintsil : sortir du jeu et ensuite faire le geste."

"Avec Samatta, j'ai fait monter un attaquant qui court entre les lignes", poursuit Vrancken. "A la fin, vous essayez toujours d'amener Onuachu. C'était juste une recherche du bon profil et j'avais davantage besoin de Samatta", conclut-il.