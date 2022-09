Will Still : "Il y a de nouveau un contenu qui est super intéressant"

L'entraîneur adjoint de Reims aurait bien aimé que ses joueurs capitalisent sur l'ouverture du score et sur leur supériorité numérique face à Lens, ce dimanche en Ligue 1 (1-1).

"Il y a de nouveau un contenu qui est super intéressant. Je suis mitigé car je ressens deux sentiments. Il y a de la satisfaction car le plan de jeu était clair et les joueurs l'ont très bien respecté. On force l'adversaire à faire des erreurs, à prendre un carton rouge et on parvient à mener dans le match. Mais il y a aussi une énorme frustration car on n'a pas su garder le zéro derrière et cela nous auraient permis de prendre les trois points. On avait insisté sur ce détail là avant la rencontre en plus", a confié Will Still après le partage de Reims contre Lens.

"On n'a pas su réagir de la meilleure des manières en supériorité numérique et on prend un but évitable, qui est très frustrant. On n'est pas attentif sur ce deuxième ballon et ça nous coûte l'égalisation. C'est ce genre de détails qui ne tournent pas encore en notre faveur, mais on progresse et on avance. On est parvenu à mettre en difficulté, tout au long du match, une belle équipe de Lens."