🎥 LdC : but et assist d'Eden Hazard, Saelemaekers et Kevin De Bruyne également décisifs !

Suite de la premiÚre journée de la Ligue des Champions, avec l'entrée en lice du tenant du titre.

Salzbourg - AC Milan

Milan débutait avec le duo belge De Ketelaere-Saelemaekers, et ce dernier égalisait peu avant le repos (40e), ponctuant une contre-attaque éclair des Rossoneri lancée par CDK. Ce but répondait à l'ouverture du score d'Okafor (28e). Après le repos, la montée d'Origi à la place de Giroud (57e) n'y changeait rien, Milan débute par un nul.

Celtic - Real Madrid

Le tenant du titre débutait par un déplacement toujours compliqué à Glasgow. Eden Hazard montait au jeu à la demi-heure, en remplacement de Karim Benzema (blessé). Après une mi-temps sans buts, le Real ouvrait le score via Vinícius Júnior (56e) avant que Modric ne double la mise (60e) sur un assist d'Eden Hazard. Le Diable Rouge y allait de son but (77e) pour conclure une soirée réussie pour le Real Madrid comme pour lui.

EDEN HAZARD GOAL AGAINST CELTIC! Goal and an assist! pic.twitter.com/V2vOXnJQDn — E. Hazard Tweets (@EHazardTweets) September 6, 2022

Modric makes it 2-0 to Real đŸ™ŒđŸ»đŸ‡­đŸ‡·



Celtic have it all to do now 😬#UCL | #CelticRealMadrid pic.twitter.com/hmcSpBFG2I — LooseSports (@SportsLoose) September 6, 2022

FC Séville - Manchester City

Le duo Haaland-Kevin De Bruyne frappait encore avec un but de la machine norvégienne (20e) sur une passe du Belge. Foden doublait la mise à l'heure de jeu, avant que le Norvégien ne plante un doublé (67e). Rúben Dias fixait le score final dans les arrêts de jeu.

PSG - Juventus

Les Parisiens s'en sont remis à Mbappé auteur d'un doublé (5e et 22e) pour l'emporter, malgré la réduction du score de McKennie (53e).

RB Leipzig - Shakhtar Donetsk

L'ancien Malinois Marian Shved (16e) ouvrait le score pour les Ukrainiens avant que Simakan (57e). Mais le Shakhtar allait jouer un mauvais tour au RB, Shved (58e) plantait son doublé avant que Mudryk (76e) puis Traoré (85e) n'enfoncent le clou.

???????????? 0-0 ???????? ???????????? ????????! ????????



??Still goalless at Parkhead, but in the other Group F game...



Former Celtic winger Marian Shved has put Shakhtar ahead against RB Leipzig#UCL // #CELRMA pic.twitter.com/LYVfDEV4f2 — Football Scotland (@Football_Scot) September 6, 2022

Benfica - Maccabi Haifa

Rafa Silva (49e) mais surtout un but monstrueux d'Álex Grimaldo (54e) ont permis aux Aigles de l'emporter avant leur déplacement à la Juventus.