Bologne limoge Sinisa Mihajlovic

La presse italienne - le Corriere dello Sport et Sky Sports - annoncent que Bologne a décidé de se séparer de son coach serbe Sinisa Mihajlovic. Présent au club depuis janvier 2019, Mihajlovic lutte encore contre une leucémie.

Bologne a mal commencé sa saison. Les Rossoblu ne comptent que 3 points sur 15.

Thiago Motta, Claudio Ranieri et Roberto De Zerbi sont annoncés comme les candidats les plus sérieux pour lui succéder.

Official. Siniša Mihajlović has been sacked by Bologna, he's no longer the manager - club statement confirms. 🚨🔴🔵 #SerieA pic.twitter.com/VCgI3HBcVp