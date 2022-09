Pep Guardiola : "Nous n'allons pas gagner juste avec Erling Haaland"

Manchester City démarre sa campagne européenne ce mardi soir par un déplacement à Séville (21h). Erling Haaland sera sans conteste son facteur X, mais Pep Guardiola a tenu à ne pas mettre son joueur sur un piédestal.

Arrivé cet été à Manchester City, Erling Haaland risque d'attirer beaucoup de regards. Le Norvégien est déjà en très grande forme (10 buts en 6 matchs).

En conférence de presse, son coach Pep Guardiola a tenu à ne pas remettre une couche. "Tous les joueurs qui sont arrivés cette saison, le club a décidé de les faire venir pour nous rendre meilleurs, sinon cela n'aurait aucun sens", a déclaré Guardiola selon des propos traduits par L'Equipe. "Si cela va nous aider à gagner des titres, je ne sais pas. Je crois que si l'on ne compte que sur les épaules d'Erling, nous ne gagnerons pas la Ligue des champions. Ce qui est nécessaire, c'est de bien faire les choses, l'aider, créer plus d'occasions et il marquera des buts. J'espère qu'il pourra le faire."

"Il s'est bien intégré, comme Julian (Alvarez) et les autres nouveaux joueurs", a continué Guardiola. "Je comprends parfaitement que tout le monde parle d'Erling, mais j'ai trois, quatre, cinq nouveaux joueurs, et je considère que c'est la même chose de s'intégrer aussi vite que possible."

"J'espère qu'il pourra aider, bien sûr, mais nous n'allons pas gagner juste grâce à Erling. C'est mon ressenti. Il a des qualités particulières. Peut-être que dans les matches importants, il pourra résoudre les problèmes que nous avons. Sans aucun doute. Mais si nous ne jouons pas bien, nous ne gagnerons pas les matches, que ce soit en Ligue des champions ou en Premier League."