Un départ de dernière minute se prépare à Ostende

L'attaquant autrichien ne rentre plus dans les plans ostendais.

Prêté lors du dernier mercato hivernal à Lucerne, Marko Kvasina (25 ans) ne jouera bientôt plus pour le KV Ostende. La presse flamande et le Nieuwsblad annonce qu'Ostende lui aurait signifié qu'il pouvait partir définitivement. L'Autrichien devrait plus que probablement rejoindre la Turquie, où le mercato ferme ce soir, et le club de Göztepe.

Depuis son arrivée à Ostende, Kvasina a joué 52 matchs, pour 6 buts et 4 assists.