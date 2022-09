Jelle Vossen conscient : "On ne joue pas mal, mais..."

Zulte Waregem ne propose pas un mauvais football, mais les points font cruellement défaut.

Jelle Vossen le sait : quand on joue plus que probablement le maintien, ce qui compte n'est pas de bien jouer au football. "Le résultat contre l'Union, ça ne reflétait pas la physionomie de la rencontre", pointe l'attaquant de Zulte. "En première mi-temps, nous avons bien joué, et l'Union n'était jamais dangereuse".

Mais Zulte Waregem a besoin de points. "Le but n'est pas tombé en seconde période, et résultat, nous encaissons, concédons un second penalty...nous ne jouons pas mal, mais à un moment, il faut concrétiser cela par des points", conclut Vossen. Ce dimanche, Zulte se déplace à La Gantoise. Pas une sinécure...