Noë Dussenne : "Ce neuf sur neuf est important pour la confiance"

Ce vendredi soir, le Standard de Liège s'est imposé à Saint-Trond (1-2) lors de la huitième journée de Jupiler Pro League. Cela faisait 15 ans que les Rouches ne s'étaient pas imposés au Stayen.

Quel contraste par rapport à la dernière journée de la saison dernière quand le Standard de Liège s'était incliné au Stayen sur le score de 3-0. "Nous n'avions plus vraiment d'équipe et étions désorganisés. Impossible de comparer par rapport à maintenant car nous avons une nouvelle dynamique et une nouvelle structure est mise en place. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs et plus de qualité. Les nouveaux venus doivent encore s'adapter, mais ils savent déjà faire la différence", a confié Noë Dussenne à l'issue de la rencontre. "Nous réalisons la passe de trois et c'est important pour la confiance. Beaucoup de positif ce vendredi et une victoire au caractère dans l'ensemble. C'est dommage de ne pas avoir tué la rencontre, ni enregistré cette clean sheet."

Le capitaine du matricule 16 faisait son retour dans le onze. "Ce n'est jamais chouette d'être blessé, j'avais mal aux adducteurs contre OHL. On a ensuite détecté une déchirure, mais je me suis vite rétabli", a souligné le Montois avant d'évoquer cette victoire qui mettait fin à une longue série de 15 ans au Stayen. "Un triste record. Très étonnant que le Standard ait dû attendre aussi longtemps pour s'imposer ici. Le STVV était la bête noire et nous avons été capables de nous imposer sur ce synthétique. Le coach inculque la culture de la gagne et cette rage de vaincre. Il sait aussi nous donner des coups de pied aux fesses. Il sait offrir aussi des cadeaux si nous parvenons à reproduire ce qu'il demande. C'est donnant-donnant. Quelle est notre récompense après ce succès ? Trois jours de congé", a souligné en souriant l'ancien joueur de La Gantoise et de Mouscron.

Après son 9 sur 9, le Standard croisera le fer avec le Club de Bruges le week-end prochain. "Un autre morceau mais tout est possible. Nous pouvons les battre si nous gérons bien nos moments forts. Nous pouvons faire mal à n'importe qui et ils seront peut-être fatigués après leur déplacement au FC Porto en Ligue des champions", a conclu Dussenne.