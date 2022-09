Bundesliga : Dortmund et ses Diables chutent, le Bayern accroché

Les quatre premières place de Bundesliga sont partagées par des équipes comptant le même nombre de points.

Samedi, pour le compte de la sixième journée de Bundesliga, Dortmund se déplaçait au RB Leipzig pour le choc du week-end en Allemagne.

RB Leipzig - Dortmund 3-0

Malheureusement pour Thomas Meunier et ses équipiers, ce déplacement s'est transformé en défaite et plutôt lourd : 3-0 avec un but très rapide d'Orban dès la sixième minute. Juste avant la mi-temps, Szoboszial doublait la mise.

Quelques minutes avant la fin du match, Haidara portait la marque à 3-0 pour les locaux.

Bayern - Stuttgart 2-2

Le Bayern, de son côté, recevait Stuttgart dans son antre. Si le champion en titre ouvrait la marque après la demi-heure de jeu via Tel, les visiteurs allaient revenir au score à la 57e grâce à Fuhrich. Il ne faudra que trois minutes à Musiala pour redonner l'avantage au Bayern.

Cependant, Guirassy enlevait le sourire sur le visage du Bayern avec un penalty transformé à la 90e+2.

Au classement général, le Bayern reste en tête avec 12 points, autant que Hoffenheim, Fribourg (qui doit encore jouer) et Dortmund qui forment le top 4.