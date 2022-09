Jordi Condom : "Beveren a un meilleur noyau que l'an dernier"

Le directeur sportif de Beveren est revenu sur le dernier mercato et les ambitions pour cette saison.

"On n'a pas toujours eu ce qu'on voulait", admet Jordi Condom dans les colonnes de Gazet van Antwerpen. "La réalité est que nous jouons dans la Challenger Pro League. Tout le monde veut une Ferrari, mais malheureusement ce n'est pas toujours réaliste. Nous avons perdu cinq joueurs à la dernière minute. Dommage. Et puis parfois, il faut recommencer à zéro."

"Je suis content de la composition de notre équipe", a affirmé le directeur sportif du SK Beveren. "Cette année, il y a plus d'équilibre dans l'équipe. Je peux dire que nous avons une meilleure équipe que l'an dernier. Nous avons un bon mélange de jeunes talents et de joueurs expérimentés. Joachim Van Damme (qui ne jouera pas ce week-end face au SL16, ndlr) est l'un des acteurs clés. Un joueur de la région, un leader naturel et quelqu'un qui peut faire grandir les jeunes joueurs."

Nous voulons jouer le titre

"Nous avons essayé d'amincir le noyau (qui compte 25 joueurs, ndlr) au cours des dernières semaines", continue Condom. "Mais la différence entre l'offre et la demande était trop grande. C'est une super équipe avec beaucoup de compétition. Nous voulons jouer le titre."