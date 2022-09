Massimiliano Allegri réagit à la fin de match folle de la Juventus contre la Salernitana

La Juventus a laissé filer les trois points suite à un but annulé par l'arbitre en toute fin de match. Les esprits se sont échauffés, et Massimiliano Allegri a été l'un des exclus de la soirée.

"Je ne veux rien savoir à ce sujet", a déclaré sur DAZN le coach de la Juventus de Turin après que Milik ait vu son but annulé. Je ne parle jamais aux arbitres. Un but a été refusé, je ne sais pas s'il était bon ou pas. La seule chose : j'aimerais voir les images car Candreva était sur la même ligne. Il faut plus d'images pour le comprendre. Cependant, il faut laisser les arbitres tranquilles, les protagonistes des matchs sont les joueurs."

Déjà battue en Ligue des Champions par le PSG en semaine (2-1), la Juventus fait du sur-place. Pourtant, Allegri semble confiant. "Le résultat final nous projette au match de mercredi (contre le Benfica, ndlr) dans un état d'esprit différent de celui d'une défaite. Ma curiosité aujourd'hui était de voir la réaction quand nous sommes menés."