L'exemple de Leipzig

Le Club de Bruges sait gagner à l'extérieur en Ligue des Champions.

Si du côté du Club de Bruges, on cherche à se retirer un peu de pression en parlant de groupe compliqué et des difficultés d'aller chercher la troisième place, les résultats de la première journée de cette phase de poule peuvent changer la donne.

Mieux, en cas de victoire ce mardi soir à Porto, les Brugeois auraient le maximum de points, ce qui, associé avec une victoire de l'Atlético à Leverkusen ferait plus que jamais les affaires des hommes d'Hoefkens. Deux équipes sans le moindre point avant d'affronter les Colchoneros offriraient deux matches de gala aux champions de Belgique.

Mais pour cela... il faut gagner ce mardi soir. Par le passé, le Club de Bruges a déjà prouvé qu'il pouvait faire corps et aller chercher une victoire loin du Jan Breydel. En octobre 2020, avec Philippe Clement sur le banc, les Brugeois s'étaient imposés en Russie sur la pelouse du Zénith sur le score de -2, avec un but de De Ketelaere dans les arrêts de jeu.

Il y a pratiquement un an, rebelote, mais cette fois sur la pelouse de Leipzig. Menés très tôt dans la rencontre sur un but de Nkunku, les Brugeois avaient retourné la situation grâce à Vanaken et De Ketelaere. Ce mardi soir à Porto, c'est le moment ou jamais de faire vivre l'adage : jamais deux sans trois. Avec un 6 sur 6, la campagne serait idéalement lancée. Il faudra juste éviter le parcours de la saison dernière et rester à la maison au printemps.