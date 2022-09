Antonio Rüdiger réagit aux propos de Neymar : "Je ne sais pas trop quoi répondre à ça"

L'attaquant du Paris Saint-Germain a dit tout le bien qu'il pensait du défenseur allemand.

"Rüdiger ? Je l'aime bien. C'est un défenseur qui inspire la peur", a ainsi lâché Neymar (30 ans, 9 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison) à propos d'Antonio Rüdiger (29 ans, 7 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) lors d'un entretien accordé au média DAZN. Le Brésilien a également précisé que certains "attaquants sont un peu effrayés face" au défenseur central du Real Madrid.

En conférence de presse, l'international allemand est revenu ce mardi sur les propos de l'attaquant du PSG. "Je ne sais pas trop quoi répondre à ça car je ne suis pas sûr de faire peur à qui que ce soit. J'aime jouer de manière agressive mais agressivement juste. Je pense que mes statistiques le montrent également. Je pense que ces cinq dernières années, je n'ai pas reçu un seul carton rouge. Et j'espère que ça restera comme ça. J'essaie juste de jouer dur, c'est dans ma nature et rien de plus", a déclaré l'ancien joueur de Chelsea.