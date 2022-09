Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : une star du Pays de Galles absente en Ligue des Nations

Le jeudi 22 septembre, la Belgique accueille le Pays de Galles dans le cadre de la League des Nations. Victoire obligée pour nos Diables Rouges, qui sont actuellement 2e de leur groupe derrière les Pays-Bas.

Heureusement, les Gallois seront sans Aaron Ramsey. Le joueur de l'OGC Nice (ex-Juventus, Arsenal, Rangers) manque à l'appel et ne figure pas dans la liste des 28. "Il vaut mieux que cela se produise maintenant que juste avant la Coupe du monde. Son corps lui donne un petit avertissement qu'il ne doit pas en faire trop", a déclaré le sélectionneur national Rob Page.

Le petit créatif Harry Wilson (Fulham) est également absent de cette liste. En revanche, Gareth Bale (Los Angeles FC) est bien là.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Rob Page has announced a 28-player squad for the final matches of the UEFA Nations League campaign.#TogetherStronger