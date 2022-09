Lionel Messi a joué les médiateurs au PSG

L'Argentin a pris la parole lors du conflit entre Mbappé et Neymar.

Si l'épisode du "penalty-gate" n’a finalement pas fait long feu au Paris Saint-Germain, c’est aussi grâce à Lionel Messi (35 ans, 7 matchs et 3 buts en L1 cette saison). Car après l’imbroglio entre Kylian Mbappé et Neymar face à Montpellier (5-2) mi-août en Ligue 1, c’est bien l’Argentin qui a "joué un rôle de régulateur" entre les deux hommes, selon L’Équipe.

Lorsque Mbappé et Neymar se sont expliqués au lendemain du match, Messi aurait "avant tout essayé de calmer le jeu et de rapprocher les positions", écrivent nos confrères. Toujours dans son style très discret, et surtout avec un état d'esprit compréhensif après avoir passé toute sa carrière dans le vestiaire bourré d’egos du Barça. "La Pulga" a donc adressé un message clair à ses deux compères offensifs : l’union fait la force, tandis que la division entraîne la défaite.

Un message reçu cinq sur cinq par Mbappé et Neymar, en témoigne le penalty offert par le Français au Brésilien face à Monaco (1-1) deux semaines plus tard.