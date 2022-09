Marseille est un mauvais élève en Ligue des Champions, mais un club belge fait pire

Les Marseillais se sont une nouvelle fois inclinés ce mardi soir en Ligue des Champions.

Rude soirée pour l'Olympique de Marseille, battu par l'Eintracht Francfort (0-1) mardi en Ligue des Champions. La 16e défaite du club phocéen sur ses 17 derniers matchs de C1, et surtout son 41e revers en 75 rencontres disputées dans la compétition...

Ce qui en fait le troisième "pire" club de Ligue des Champions. Selon les statistiques d'Opta concernant les équipes qui ont joué plus de 50 matchs dans la compétition, seuls le Celtic et Anderlecht possèdent un plus gros pourcentage de défaites que l'OM, avec 58% tous les deux contre 55% pour l'actuel dauphin du PSG en Ligue 1.

Cependant, concernant le Sporting d'Anderlecht, la non-participation du club dans cette compétition ne fait plus bouger ce pourcentage de défaites, alors que Marseille peut encore creuser. C'est plus ou moins la seule satisfaction qu'on peut en tirer.